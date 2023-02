OPERE DELL'ASP1 NELLA PINACOTECA DI TERAMO, CANZIO LE RIVUOLE INDIETRO: "SONO DI VILLA VENTJLI E LI' DEVONO TORNARE"

Ci sono i 142mila euro che consentiranno a Villa Ventjli di Mosciano Sant'Angelo di subire finalmente i necessari ed urgenti interventi di manutenzione. Lavori attesi da anni e che ne hanno provocato la lunghissima chiusura. Un vuoto che però adesso l'ASP1 è pronta a colmare, intervenendo sulla struttura e puntando a trasformare Villa Ventjli in un Museo da aprire al più presto. "Non ne abbiamo mai fatto tesoro della volontà dell'azienda di recuperare un bene come Villa Ventjli. Per questo motivo abbiamo già chiesto al Comune di Teramo di restituirci al più presto tutte le opere di illustri artisti, quali Pagliaccetti e Celommi, che da anni sono sistemate all'interno della Pinacoteca civica nel Capoluogo. Ma anche il Comune sa bene che quelle opere erano solo in prestito: ora è arrivato il momento di farle tornare a casa, ossia a Villa Ventjli". Lo dichiara a Certastampa.it il commissario dell'Asp1, Roberto Canzio, citando anche un verbale ufficiale "con cui abbiamo richiesto di riavere le nostre opere". Canzio ringrazia la consigliera regionale"per l'impegno profuso affinchè nel bilancio di previsione 2023-2025 venisse inserito il finanziamento da 142mila euro da destinare all'Asp1 per la riqualificazione della bellissima villa moscianese"