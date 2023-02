FRONTALE CON UN TIR IN GALLERIA: MUOIONO PADRE, CAMPIONE DI TENNIS, E DUE FIGLI MINORENNI

Padre e due figli. Morti in un tragico frontale sull'A14. A perdere la vita un campione dello sport paralimpico, Andrea Silvestrone e due dei suoi figli: un bambino e una ragazzina di 8 e 14 anni. Il terzo figlio adolescente è rimasto ferito, è ricoverato ad Ancona, ma è cosciente. La strage è avveniuta in A14, nella Galleria Castello a Grottammare, in un tratto a doppia corsia per i lavori. L'auto della famiglia si è scontrara con un Tir. Andrea Silvestrone, avvocato 49enne era affetto da sclerosi multipla, sindrome che aveva combattuto anmche diventando giocatore di tennis in carrozzina. In lacrime tutta la comunità di Montesilvano dove la famiglia viveva.