CHE TEMPO FA? / ARRIVA LA CORRENTE ARTICA, DOMANI VIVREMO UNA DOMENICA GELATA

Buon pomeriggio carissimi amici, nelle prossime ore è atteso l'ingresso sulla nostra penisola delle correnti particolare fredde di origine Artico/Continentale con maggiore coinvolgimento dei settori Orientali, queste nuovo assetto sarà responsabile di una forte diminuzione delle temperature almeno fino a metà della prossima settimana, portando così la colonnina di mercurio abbondantemente sotto le normali medie del periodo di circa 6/8°C.

Come già illustrato nell'articolo precedente, i fenomeni risulteranno episodici e sporadici in quanto il nostro paese continuerà ad essere protetto da un robusto campo di alta pressione, tale assetto sinottico determinerà quindi che l'entrata dell'irruzione gelida e assai secca non riuscirà a scavare sul mediterraneo nessuna ciclogenesi depressionaria che sii fioriera di precipitazioni e nevicate abbondanti, la nuvolosità e gli eventuali brevi episodi nevosi saranno causati dall'Ases adriatico e dallo stau appenninico, attraverso la formazione di "veloci trenini instabili" a spasso a macchia di leopardo dalle zone costiere verso le aree interne.

Nel dettaglio sul medio Adriatico la domenica trascorrerà assai fredda con cielo irregolarmente nuvoloso alternato a schiarite, non si escludono veloci peggioramenti seguiti da rapide schiarite che potranno provocare locali e deboli nevicate fino al piano su tutto il settore orientale della regione.

Le temperature sono previste in forte diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Le termiche della notte si attesteranno fra 1/3°C sulle zone costiere, fra i -2/0 nelle zone collinari e fra i -6/-4°C dei rilievi appenninici, i valori del giorno saranno compresi fra i 4/5° del medio Adriatico, ai 0/+2° delle aree collinari ai -4/-2 delle zone montane, la ventilazione risulterà moderata o forte di tramontana.

Vi auguro un buon fine settimana a tutti e vi do appuntamento a domani con le previsioni per lunedì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO