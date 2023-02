I LETTORI CI SCRIVONO/ A FORCELLA STRADA DA PRIMA GUERRA MONDIALE

La Strada comunale del fosso in contrada piana piccola Forcella non è più percorribile e lo urlano forte i residenti della zona. "Il 12 dicembre 2022 alle ore 21:46 è stata fatta la quarta segnalazione, attualmente la strada è impercorribile e per questo motivo, di certo non da poco, i commercianti che forniscono materiale di genere alimentare alle famiglie che abitano lì si rifiutano di dare il servizio per la paura di fare danni ai mezzi propri", dichiarano in una nota i residenti di Forcella, frazione completamente abbandonata da cinque anni dall'amministrazione comunale. Tra l'altro il singor Pasquale per accompagnare la suocera di 90 anni ha anche rotto una gomma in due punti che ha dovuto sistemare a proprie spese. Nel 2023 non è più possibile dicono a Forcella vivere in queste condizioni, se continua questa situazione a Forcella pensano di organizzare una protesta sotto al Comune di Teramo per far valere le proprie ragioni. Del resto, la sistemazione delle strade è uno dei grandi problemi del Comune, e proprio di recente sono stati spostati i fondi che in un primo tempo erano stati destinati al rifacimento dl manto a Teramo sulle frazioni, lasciando senza speranze il capoluogo. Ma a quanto pare le frazioni stanno subendo lo stesso destino della Città di Teramo.