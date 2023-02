CONTROLLI SULLE STRADE: FERMATI QUATTRO UBRIACHI E UN DROGATO ALLA GUIDA, DUE AL VOLANTE SENZA PATENTE E TRE MACCHINE SENZA ASSICURAZIONE

I Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, hanno eseguito un capillare controllo del territorio mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli inerenti l’usodi bevande alcolichee/o stupefacenti da parte di chi si mette alla guida di mezzi, nonché dei reati di tipo predatorio. Nel corso dell’attività i Carabinieri hanno fatto un massiccio uso dell’apparato “etilometro” in dotazione.

Il servizio, che ha visto coinvolte tutte le Compagnie Carabinieri del Comando Provinciale è stato effettuato con le stazioni dipendenti e le sezioni Radiomobili, ed è stato eseguito prevalentemente nella città di Teramo, Giulianova e Alba Adriatica, nonché nei centri più popolosi della costa, presidiando le principali arterie stradali del territorio; ispezionando gli esercizi pubblici; verificando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’A.G. agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottopostia misure di sicurezza e/o prevenzione; vigilando sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi.

In particolare sono state vigilate con estrema attenzionele zone residenziali, anche dei piccoli centri, per prevenire i furti, in tale contesto sono stati identificati, in due diverse zone del territorio, tre soggetti non residenti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, i quali non avevano un giustificato motivo per trovarsi in quei luoghi, sul loro conto sono in attoulteriori accertamenti per la richiesta del foglio di via obbligatorio.

Nel corso del servizio, che ha visto il controllo di oltre 100 mezzi e l’identificazione di circa 200 persone, si è proceduto a:

• Denunciare all’A.G. quattro conducenti di auto t rovati positivi all’alcool , p er tutti oltre alla denuncia all’ A.G. è scattato il ritiro della patente. In particolare in un caso a Giulianova un conducente poco più che ventenne è stato trovato positivo all’etilometro con un tasso alcolico superiore di quasi quattro volte quello consentito ;

• Segnalare all’A.G. un soggetto sempre di giovane età che alla guida della propria automobile manifestava segni tipici dell’assunzione di stupefacenti. A llo stesso che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di rito, oltre alla denuncia è stata sequestrata l’auto, circa la patente i Carabinieri hanno appurato che ne era privo in quanto sospesa alcuni mesi prima per la stessa m otivazione e pertanto dovrà anche rispondere di guida senza patente perché sospesa;

• Segnalare un soggetto sorpreso alla guida di una autovettura senza patente in quanto mai conseguita.

• Elevare 10 contravvenzioni al codice della strada per varie infrazioni e in particolare per guida pericolosa, per velocità non commisurata e per uso del telefonino durante la marcia.

• Sequestrare tre automezzi perché sprovvisti della copertura assicurativa.

Tale servizio si inquadra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, la prefata tipologia di attività continuerà senza sosta e sarà eseguita al fine di prevenire e reprimere i reati in genere e in particolare quelli di tipo predatorio e quelli inerenti l’abusodi alcolici e/o di stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi, ciò per assicurare la piena sicurezza a tutti gli utenti della strada.