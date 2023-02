CHE TEMPO FA? / È ARRIVATO IL FREDDO (E NON SE NE ANDRÀ)

Carissimi buona domenica pomeriggio, la fase molto fredda si inizia a far sentire seriamente soprattutto dal punto di vista termico nelle regioni orientali del paese, esposte direttamente a questo tipo di circolazione.

Nella giornata di lunedì il tempo risulterà pressoché variabile sulle regioni adriatiche con alternanza di schiarite e annuvolamenti irregolari e stratiformi, causati dallo stau appenninico, non si escludono locali fiocchi di neve coreografici sino al piano.

Sulla nostra regione ed in generale su tutto il medio Adriatico il tempo sarà particolarmente freddo e secco, tuttavia nuvolositá irregolare potrà localmente produrre deboli fenomeni nevosi coreografici sino in pianura.

L' aspetto più importante sarà dettato dalle temperature che sono previste in ulteriore e moderata flessione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

I termometri notturni si attesteranno fra 1/2°C delle zone costiere ai -2/-4° delle zone collinari ai -10/-6 dei rilievi montuosi, le termiche del giorno saranno compresi fra i 3/4°C del medio Adriatico ai 0/2°C delle aree collinari ai -4/-2° delle zone montuose, la ventilazione sarà sostenuta da NE.

Per oggi è tutto vi do appuntamento a domani.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO