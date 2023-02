I LETTORI CI SCRIVONO/ ECCO COSA È’ DIVENTATA TERAMO: C’È’ CHI TAMPONA UNA DONNA ANZIANA E POI SCAPPA…



Direttore buona sera,

sono una Vs. assidua lettrice e anch'io questa volta vorrei raccontare cosa è successo Sabato scorso a mia madre al centro di Teramo.

Verso le 10,00 di Sabato 4 Febbraio mia madre è stata tamponata davanti alla Scuola Noè Lucidi mentre era in coda a tantissime macchine. Una macchina grigia con alla guida una signora conquantenne e un signore più o meno della stessa età al posto del passeggero, arrivando in velocità sostenuta ha tamponato dietro la seicento con alla guida mia madre che seppur ottantatreenne è ancora molto sveglia e brava nella guida!

Mia madre a sua volta ha tamponato la macchina in coda davanti a lei, le volano gli occhiali e batte il naso e la testa. Mia madre e la macchina davanti a lei accostano e in un primo momento sembrava che anche la signora che ha tamponato mia madre stesse accostando per fare le pratiche del caso ma ad un tratto il signore al lato paseggero urla che deve andare a lavorare in ospedale e la signora ingrana la marcia e parte!!!!

Mia madre, in evidente stato di choc ed anche il signore della macchina che lei ha tamponato non hanno fatto in tempo neanche a prendere il numero di targa!

Increduli per quanto accaduto chiamano i vigli urbani e i carabinieri e dopo un pò arrivano i carabinieri che ci fanno andare in caserma per sporgere denuncia e per chiedere alla sala operativa dei vigili urbani se qualche telecamera della zona potesse aver visto la macchina.

Ecco cosa è diventata Teramo !! Come si pùò scappare soprattutto quando hai tamponato una signora anziana ??

Vi lascio il mio numero di cellulare nella speranza che gli autori di questo gesto leggano questo articolo e si facciano vivi chiamado la vs. redazione per avere il mio recapito.

Vi ringrazio per l'attenzione

EMMA BARONI