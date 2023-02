UCCISE FLAVIA, PROCESSO IMMEDIATO PER DAVIDE DE FELICIBUS

Processo immediato per Davide De Felicibus, il 34enne cameriere di Atri con un passato da volontario in una cooperativa sociale di Roma che nella notte del 22 agosto scorso era alla guida della vettura con la quale travolse ed uccise sulla bicicletta mentre tornava a casa: Flavia Di Bonaventura 22 anni di Roseto (nella foto) e alcuni ragazzi che erano con lei sulla statale 16 e che successivamente finì agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale. L'uomo, il cui tasso alcolemico al momento dell'incidente è risultato superiore a 1,5, era alla guida di una macchina senza copertura assicurativa: la vettura era risultata di proprietà di una familiare e il 34enne all'epoca dei fatti disse di non sapere che fosse senza assicurazione.

La Panda condotta da De Felicibus la notte del 22 agosto piombò sulle biciclette con cui i tre ragazzi stavano tornando a Roseto, dopo una serata con amici a Scerne di Pineto, sulla statale 16 Adriatica. Flavia era insieme agli amici rosetani C.D.G., anche lei 22enne e al 21enne S.H., studente di Scienze politiche a Teramo quando vennero travolti dalla macchina e sbalzati sull'asfalto. L'altra ragazza rimase lievemente ferita, mentre il 21enne restò per molte settimane in coma nel reparto di rianimazione.