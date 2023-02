TERMOSIFONI SPENTI ALLA SCUOLA FALCONE-BORSELLINO A LA CONA, COZZI ATTACCA IL COMUNE E LA DIRIGENTE FATIGATI

I bambini della scuola Falcone e Borsellino a La Cona hanno trovato questa mattina i termosifoni spenti. E con meno due gradi e le previsioni che avevano ampiamente annunciato le rigide temperature, gli impianti dovevano essere accesi ed invece....stamattina, la brutta sorpresa per i genitori che si sono arrabbiati con la dirigente scolastica Fatigati e con il Comune.

Su questo argomento, raccogliendo le proteste dei genitori è intervenuto il consigliere comunale Mario Cozzi che dichiara: "Chiedo cortesemente all'amministrazione di Teramo di risolvere questi problemi che in questo plesso si ripetono spesso e volentieri, l'ultima stamattina. Occorre controllare che gli impianti funzionano, invito il Sindaco a fare un bel sollecito alla direttrice affinchè risolva una volta per tutte questa situazione, perchè ci fa piacere sapere che la dirigente Fatigati si sia iscritta al Pd e che sieda alla Fondazione Tercas ma la scuola è una cosa seria e questi gravi disservizi non possono più ripeteri".

Foto di repertorio