VIDEO/ IN UN VIDEO LE DISASTROSE CONDIZIONI DELLE STRADE DEL QUARTIERE DEI FIORI A PINETO

La nostra redazione è stata contattata da una residente del Quartiere dei Fiori che espone le gravi problematiche che suo padre, che cammina solo un grazie all'aiuto di un deambulatore, è costretto ad affrontare a causa delle disastrose condizioni delle strade del quartiere."Ogni mattina mio padre, che purtroppo per poter prendere una boccata d'aria e fare due passi può spostarsi solo con il sostegno di un deambulatore, rischia di cadere a causa dei dissesti presenti sulle strade del Quartiere dei Fiori. L'altro giorno ho deciso di fare una passeggiata insieme a lui e ritrarre con un video le difficoltà che egli è costretto ad affrontare a causa delle condizioni delle strade. Infatti, percorrendo via delle Orchidee verso il ponticello di Via Roma lo spazio pedonale è letteralmente devastato dalle radici dei pini che hanno creato innumerevoli dossi sul manto stradale, pericolosissimi per coloro che ivi transitano a piedi, sulle bici o anche con motorini, figuriamoci per chi può camminare con carrozzine o deambulatori. Il lato opposto della strada è ancora peggio, visto che presenta dei marciapiedi interamente distrutti con betonelle fuoriuscite dai loro alloggi, e la pressoché totale impossibilità di fruirne, anche per persone normodotate. Mio padre quindi” prosegue la nostra amica “per poter fare i suoi due passi quotidiani è costretto a rischiare di essere investito, viste le descritte condizioni di aree pedonali e marciapiedi del tutto impraticabili.Mia madre, anch'ella anziana, ha deciso di rinunciare ad uscire a piedi perché teme di cadere su questi dissesti e quindi peggiorare le proprie condizioni di salute.Il sabato con il mercato settimanale, specialmente d'estate, le auto vengono parcheggiate sulle aree pedonali, e le persone sono costrette a camminare pericolosamente in mezzo alla strada. Ho fatto decine di segnalazioni agli uffici comunali competenti, ma mai alcun provvedimento è stato adottato o intervento è stato effettuato.È assurdo che i nostri anziani siano costretti a rinunciare ad uscire o se lo fanno debbano rischiare la propria vita, a causa delle condizioni delle strade e della totale mancanza di manutenzione da parte degli Enti competenti e ciò dopo aver lavorato una vita ed aver sempre adempiuto ai propri obblighi di contribuenti.Colgo l'occasione per rivolgere un appello al Comune di Pineto affinché voglia predisporre tutti gli interventi necessari per dotare anche il Quartiere dei Fiori di aree pedonali fruibili da parte di tutti gli utenti (normodotati e non) e sistemare i marciapiedi il cui stato è a dir poco indecoroso" conclude la nostra amica.Considerata la volontà dei nostri amministratori comunali di eliminare le barriere architettoniche, siamo convinti che non sia necessario sedersi sulle carrozzine e farsi ritrarre in fotografie, ma sia sufficiente esser presenti sul territorio, girare un po' più per il paese e rendersi conto di ciò che effettivamente non va.

Mauro Di Concetto

QUI IL VIDEO CON GLI EVIDENTI DISAGI