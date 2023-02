VIDEO-FOTO/ "ABRUZZO CONTRO IL BULLISMO" AL VIA, DA DOMANI, IL PROGETTO REGIONALE, QUARESIMALE:"IN PRIMA LINEA PER I NOSTRI RAGAZZI"

Al via da domani, 7 febbraio, il progetto educativo regionale “Abruzzo contro il bullismo” organizzato dall'Associazione di promozione sociale “Società Civile” e fortemente voluta dall'Assessorato regionale alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione. Dopo il grande successo della prima edizione, torna l'iniziativa che coinvolgerà gli studenti di oltre 30 Istituti scolastici. Oggi si è tenuta la presentazione ufficiale presso la biblioteca regionale “M.Delfico” di Teramo alla presenza del presidente di “Società Civile”, Leo Nodari, e dell'Assessore regionale Pietro Quaresimale.

“Abruzzo contro il bullismo” inizierà domani, 7 febbraio, e proseguirà fino al prossimo 3 marzo, ed interesserà gli studenti non solo delle scuole di Teramo ma anche degli Istituti comprensivi dei Comuni di Giulianova, Roseto, Pineto ed Atri. Novità dell'edizione 2023 saranno gli appuntamenti con gli studenti di Pescara, L'Aquila e Chieti.

La rassegna di quest'anno vanta un programma intenso di ben 16 incontri che potranno essere seguiti anche in diretta streaming a Teramo e L’Aquila e in diretta sull'emittente regionale Rete8 per gli incontri di Pescara e Chieti e 3 “speciali” televisivi. L'obiettivo è superare quest’anno il già alto numero di 4500 studenti che nel 2022 – in presenza e streaming – seguirono la rassegna.

Si parte domani, martedì 7 febbraio alle ore 11, presso la sala polifunzionale con gli interventi del Vescovo Lorenzo Leuzzi, l’assessore Pietro Quaresimale, la dirigente scolastica Manuela Divisi, l’ingegnere informatico Giammaria de Paulis. La giornata sarà aperta dalla proiezione del video “Guerriero” co-prodotto da Miur e Rai con Paola Cortellesi e musiche di Marco Mengoni in occasione della Giornata mondiale contro il Bullismo, un fenomeno tristemente diffuso tra bambini e adolescenti ed in costante crescita, che richiede a tutta la comunità di tenere sempre alta la guardia.

Alla conferenza stampa di stamattina erano presenti, insieme a Leo Nodari presidente di Società Civile, l'Assessore regionale Pietro Quaresimale e le dirigenti scolastiche Manuela Divisi, Letizia Fatigati e Caterina Provvisiero.