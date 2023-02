PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI MARTEDI 8 FEBBRAIO, FREDDO PER TUTTA LA SETTIMANA

Carissimi amici di Certastampa.it buon inizio di settimana a tutti voi, continua l'afflusso delle correnti molto fredde orientali sulla nostra regione e lo farà ancora per buona parte della nuova settimana.

Il tempo risulterà spesso irregolarmente nuvoloso almeno sino a metà settimana, con alternanza di schiarite ed annuvolamenti con possibili brevi ed isolate precipitazioni nevose sino in pianura ma a livello coreografico.

La giornata di martedì sulla nostra regione vedrà una certa nuvolosità variabile con possibilità di veloci coperture che potrebbero dare luogo a isolati e brevi rovesci nevosi sino in pianura seguiti da veloci schiarite.

Le temperature si manterranno abbondantemente sotto le medie del periodo, i valori minimi saranno compresi fra i 0/1°C del medio Adriatico, ai -3/-1°C delle aree collinari, ai -10/-7°C dei rilievi montuosi, le termiche del giorno si attesteranno fra i 4/5°C delle aree costiere ai 0/2°C delle zone collinari ai -4/-1°C delle aree montane, la ventilazione risulterà sostenuta orientale.

Vi do appuntamento a domani con un nuovo aggiornamento



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO