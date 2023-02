SIMONE TOMMOLINI ELETTO PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE OPERATORI TURISTICI DI MARTINSICURO-VILLA ROSA

Simone Tommolini, gestore dell’Hotel Club “La Villa”, è stato eletto presidente dell’Associazione Operatori Turistici di Martinsicuro-Villa Rosa.

L’assemblea ordinaria ha anche rinnovato, quale atto dovuto dopo la morte del compianto presidente storico Amedeo Corsi, tutte le cariche statutarie: i nuovi Componenti del direttivo sono Roberto Grossi, Andrea Spinosi, Silvia Mattia e Carlo Corsi, Tesoriere Emanuele Dionisi. Il Collegio dei Probiviri è composto da Marco Sgariglia, Federico Pollini e Pierfrancesco Ciaralli.

“Amedeo era anima e corpo dell’associazione – sono state le prime parole del nuovo presidente,Simone Tommolini – ci ha insegnato a lottare sempre ed è quello che intendiamo fare. Un obiettivo è senza dubbio quello di favorire la partecipazione alla vita attiva dell’Associazione non solo degli operatori turistici ma di estenderla a tutti gli esercizi commerciali che ruotano intorno all’offerta turistica. Consolideremo quanto di positivo realizzato da Amedeo in collaborazione con gli operatori del settore, valuteremo occasioni sempre nuove per essere di supporto alle iniziative dell’amministrazione comunale, di raffronto con le istituzioni provinciali e regionali, allo scopo di migliorare, tutti insieme, la reputazione turistica di Martinsicuro e Villa Rosa”.