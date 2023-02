FRANCESCA DI SABATINO NOMINATA "ALFIERE DELLA REPUBBLICA"

educative per i più piccoli, nella parrocchia e nella biblioteca comunale. La sua sensibilità l’ha spinta, inoltre, a prestare la propria

opera come volontaria in un’associazione locale che aiuta le famiglie in difficoltà.

«A nome della comunità scolastica – il pensiero del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “A.Einstein”, prof.ssa Eleonora Magno - esprimo le più vive congratulazioni per il riconoscimento importante accordato dal Presidente della Repubblica alla tua generosità e al tuo impegno. Siamo felici e orgogliosi di condividere con te un’esperienza rara e preziosa come questa. Mi piace pensare che anche in questa scuola, tra i tuoi compagni e con i tuoi docenti, avrai trovato gli stimoli e le giuste motivazioni per coltivare l’attitudine alla solidarietà, il valore dell’amicizia, il desiderio di conoscenza. La tua storia diventa così un po’ nostra, come la tua soddisfazione di oggi, come l’esempio che offri, a tutti noi, per domani».