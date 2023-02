CASA DI RIPOSO, NUOVO CAMBIO: A SERVIRE I PASTI E' UNA DITTA DI CHIETI. LA NENE' SERVICES LASCIA: "SERVONO INVESTIMENTI IMPORTANTI ALLA DE BENEDICTIS"

Ennesimo cambio nelle cucine della Casa di Riposo "De Benedictis" di Teramo. Dal 1 febbraio c'è una nuova azienda a gestire i pasti per gli oltre 250 ospiti della struttura residenziale di viale Crispi. Si tratta della SH Gestioni srl di Chieti che ha preso il posto della Nenè Services soc. coop. a.r.l., andata via lo scorso 31 gennaio. La Nenè Services era subentrata alla Pap dopo la revoca dell'appalto del servizio ristorazione da parte dell'Asp1 guidata dal commissario Roberto Canzio. L'affidamento diretto fatto pochi giorni fa alla SG Gestioni srl arriva in attesa dell'espletamento della gara d'appalto da poco meno di 6 milioni di euro (5.588.880,00 euro oltre iva) per individuare chi si occuperà del servizio cucina-mensa e gestione ristorazione alla "De Benedictis" per i prossimi 5 anni (con opzione di rinnovo per altri due, per un valore complessivo stimato dell'appalto in 7.862.232 euro. L'affidamento d'urgenza alla Nenè Services, scattato operativamente il 20 dicembre 2022, sarebbe scaduto il prossimo 12 febbraio "ma abbiamo deciso di chiedere all'Asp1 di cessare prima del previsto in quanto ci riteniamo un'azienda seria che, chiamata a svolgere un servizio lo rende al massimo, ma senza un poderoso investimento in attrezzature questo non sarebbe possibile per quanto attiene la Casa di riposo di Teramo" dichiara a Certastampa.it l'amministratore della Nenè Services, Simone Di Colli. Un investimento, tradotto, che in appena due mesi di affidamento nessuna azienda riesce ad ammortizzare e ripagarsi. Proprio la Nenè, in accordo con l'Asp1, aveva anticipato 800 euro di stipendio prima di Natale ai dipendenti che lamentavano ritardi su ritardi per le note vicende legate alla precedente gestione del servizio di ristorazione, e ha regolarmente pagato la mensilità di dicembre. "Sarà nostra premura pagare l'ultima mensilità (gennaio, ndr), come sempre, intorno al 20 febbraio" conclude Di Colli. Da febbraio in poi la palla passa alla SH Gestioni srl di Chieti, almeno fino a quando non verrà ufficializzato il vincitore della gara d'appalto (la prima bandita negli ultimi 8 anni).