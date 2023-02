PREVISIONI METEO PER L'ABRUZZO DI MERCOLEDI 8 FEBBRAIO: MAGGIORE INSTABILITA' CON NEVICATE A QUOTE MOLTO BASSE

Buon martedì cari amici, confermiamo maggiore instabilità atmosferica nei prossimi due giorni, a livello sinottico sul canale di Sicilia si andrà a scavare una depressione che farà si che correnti più umide e miti da SE potranno risalire dallo Ionio e del basso versante adriatico, queste correnti andranno ad abbracciare una goccia fredda in quota proveniente dall'Europa Orientale con valori di -32°C a 5500 mt, ciò determinerà i presupposti per una maggiore instabilità atmosferica in generale su tutto il medio Adriatico.

Nel dettaglio sulle nostre zone il cielo risulterà molto variabile ed a tratti instabile in particolar modo dalle ore pomeridiane e serali quando l'instabilità sarà più accentuata e le precipitazioni annesse risulteranno nevose sino al piano 100/200mt di quota, ma non escludiamo che localmente le nevicate potranno spingersi sin verso le zone costiere seppur solo coreograficamente.

Osservando i modelli di calcolo gli accumuli previsti entro la serata di domani sul nord Abruzzo non dovrebbero risultare particolarmente notevoli, le zone del teramano non dovrebbero faticare a capitolare e nel vedere il nostro paesaggio finalmente baciato da qualche cm di dama bianca.

A livello termico continueremo a registrare valori ben sotto le medie del periodo, le minime si attesteranno fra i 0/1°C del medio Adriatico ai -3/-1°C delle zone collinari ai -10/-7°C delle zone montane, i valori massimi saranno compresi fra i 3/4°C delle zone costiere ai 0/2°C delle aree collinari ai -3/-1°C dei rilievi la ventilazione risulterà sostenuta orientale.

Per oggi è tutto vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO