TRASPORTO SCOLASTICO: "ADESSO BASTA", LA DITTA SCOPPIO E' IN RITARDO CON IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI

ADESSO BASTA !!! Ogni mese la stessa triste storia …

Ancora una volta, l’ennesima volta, torniamo a denunciare l’incresciosa situazione legata al pagamento degli stipendi degli autisti/e ed assistenti del trasporto scolastico nel comune di Teramo esercitato dalla Ditta Scoppio di Gioia Del Colle (BA) .

Ad oggi i lavoratori non hanno ricevuto la mensilità di dicembre ‘22, il solito rimpallo di responsabilità tra Ditta e Comune con il solo ed unico risultato che a pagare sono SEMPRE e SOLAMENTE i lavoratori che nonostante abbiano regolarmente svolto il proprio dovere in un settore notoriamente delicato , si ritrovano a fronteggiare situazioni di accresciuta difficoltà economica in un contesto di crisi particolare per le famiglie .

Non è più’ tollerabile che la ditta Scoppio non paghi regolarmente gli stipendi e non è più’ ammissibile che l’Amministrazione Comunale non intervenga per risolvere definitivamente questo problema .

Sarà cura di questa Organizzazione Sindacale chiedere un incontro urgente alle parti in causa e segnalare a Sua Eccellenza il Prefetto la problematica diventata ormai insostenibile .

Filt Cgil TERAMO

Maurizio De Iuliis