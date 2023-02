FOTO/ I LETTORI CI SCRIVONO/ ECCO COSA ACCADE FUORI ALL'ISOLA ECOLOGICA DI TERAMO AMBIENTE INSTALLATA A VILLA VOMANO

Grave situazione di inciviltà che si protrae da tempo, da anni, a Villa Vomano vicino al campo sportivo e a quanto ci raccontano i residenti non si riesce a mettere ordine a questa piattaforma ecologica installata dalla Teramo Ambiente. "LA TE.AM ha messo un finto cartello dove si dice che ci sono telecamere che non ci sono e le persone scaricano le buste che poi i cani portano via in giro a ridosso, tra l'altro di un campo sportivo dove giocano quotidianamente tanti bambini", raccontano i residenti.

Situazione purtroppo molto simile ad altre isole ecologiche in giro per il comune di Teramo (di recente ci sono state inviate foto simili anche a Valle San Giovanni). Un progetto costoso messo in piedi dall'amministrazione comunale qualche anno fa e, che a nostro avviso sarebbe da cancellare visto quello che accade fuori dalle strutture stesse, ogni giorno. Questione di incivilità? Forse si, occorre fare i conti anche con l'inciviltà e la mancanza completa di educazione alla raccolta differenziata soprattutto nella popolazione anziana.