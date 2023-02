ELSO SIMONE SERPENTINI SU R+ RACCONTA "I DELITTI DEL PROFESSORE", AL VIA DA STASERA LA SECONDA STAGIONE DEDICATA AI FATTI DI SANGUE TRA TERAMO E PROVINCIA

E' arrivata alla seconda stagione la trasmissione "I Delitti del Professore" su R+ ed rpiunews.it a cura di Paola Peluso ed Antonio D'Amore, interamente dedicata ai fatti di sangue realmente accaduti tra Teramo e Provincia. A raccontarli con straordinaria dovizia di dettagli e puntualissime ricostruzioni storiche e documetali, è il professor Elso Simone Serpentini, storico, saggista, giornalista, scrittore. Serpentini torna in video per raccontare i suoi "gialli", storie di sangue, di omicidi o tentati omicidi, di ferimenti e violenze, in un viaggio nella storia che consente di conoscere gran parte del passato della comunità teramana. Dopo il successo della prima stagione, nel corso della quale Serpentini con "I Delitti del Professore" ha fatto rivivere storie più o meno conosciute, da "La Squartatrice" (il cui palazzo in via Duca D'Aosta a Teramo di recente è stato abbattuto...) ai fatti di sangue consumatisi nell'antica Piazza Vittorio Emanuele oggi piazza Martiri, torna questa sera in diretta streaming con la seconda stagione. Si parte alle ore 21 per tornare...nel lontano 1895, in quel di Castiglione della Valle antica denominazione del comune di Colledara. E' qui che si scopre un efferato omicidio, commesso in una vigna a Maranzano, in zona Mercato Vecchio (l'odierna frazione di Ornano). A denunciare l'accaduto, alle 6.30 del 19 settembre 1895, è un uomo trafelato che bussa all'improvviso alla porta della caserma dei carabinieri di Tossicia: "Ho rinvenuto un cadavere", urla. Gli hanno ucciso il fratello. Ma chi è stato? E perchè?