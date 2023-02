PER SFUGGIRE ALL'ALT DEI CARABINIERI SI SCHIANTA CONTRO UN SEMAFORO

Alba Adriatica, i Carabinieri, nel corso di un controlo, avevano intimato l'alt al conducente di un'autovettura, che per sfuggire al controllo, si è dato alla fuga con manovre pericolose, per far perdere le proprie tracce. Poco dopo però perdeva il controllo del veicolo andando a scontrarsi contro un semaforo. Il fuggitivo veniva immediatamente soccorso dai militari e successivamente in ambulanza del 118 veniva trasportato presso il presidio ospedaliero di Giulianova dove veniva ricoverato per le lesioni riportate. Gli è ststa veniva ritirata la patente di guida, sequestrato il mezzo eed è stato sanzionato per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 680,00 Euro, nonché veniva denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale