TORTORETO / RIPANI: «LE RETI D'IMPRESA E LE SINERGIE DISEGNANO IL NOSTRO SUCCESSO TURISTICO»

Unità Territoriale Revenue di Tortoreto, il plauso dell’assessore Ripani alle buone prassi della rete di imprese ricettive. Mentre una nuova stagione è alle porte, l’UTR (Unità Territoriale Revenue ) fa i conti, approntando il consuntivo definitivo del 2022. E sorride. I dati parlano chiaro: si è passati da 45600 del 2021 a 61542 camere vendute nel 2022, con un incremento del 35% di presenze, che va ben oltre l' incremento territoriale registrato del +16%.

La sinergia e la condivisione alla base del UTR ha portato l'intera rete d'impresa nel 2022 a registrare un incremento del +45% del volume d'affari rispetto al 2021.

“Ancora una volta gli operatori di Tortoreto si dimostrano proattivi ed all’avanguardia - ha dichiarato l’Assessore al Turismo Giorgio Ripani - per cui mi sento di fare davvero i miei complimenti a tutti i membri dell’Unità Territoriale Revenue che, con la condivisione di dati e di buone prassi, contribuiscono a rendere la nostra località più attraente e leader nel panorama turistico abruzzese”

L' UTR oggi è una rete d' impresa, che conta 17 strutture aderenti anche oltre i confini comunali di Tortoreto, avendo suscitato interesse anche nei comuni limitrofi. Sono presenti cluster variegati del settore turistico, quali hotel, residence, agriturismi, appartamenti e case vacanza, a riprova che le pratiche condivise funzionano su tutta l'offerta turistica.

“Lavorare in rete ci permette di disporre di dati certi e in tempo reale - spiega Mariella Sguerrini, vice presidente dell’UTR Tortoreto - e, se necessario, di correggere immediatamente il tiro e moltiplicare le conversioni degli investimenti sul web. Questo ci ha portato ad avere importanti risultati su Tortoreto, in termini soprattutto di occupazione e qualità dell’ospite. Siamo entusiasti di aver accolto già molte strutture delle località vicine, operatori lungimiranti che non si accontentano più del “si è sempre fatto così!”

“Abbiamo un dato incontrovertibile – le fa eco Davide Consorti, presidente dell’UTR Tortoreto - le strutture che entrano nella rete UTR vedono un balzo in alto dei marcatori più importanti che indicano lo stato di salute di un’azienda ricettiva: ricavo medio camera e occupazione. Abbiamo senza alcun dubbio contribuito in maniera decisa all’incremento delle presenze su Tortoreto nel 2022. I dati previsionali che abbiamo per la stagione 2023 parlano chiaro, ovvero le strutture che fanno parte della rete vedranno una ulteriore crescita”.