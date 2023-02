MENSE NEGLI OSPEDALI, LA CGIL: "LA PAP DOVRA' PAGARE IL 15 E IL 25 FEBBRAIO DUE STIPENDI ALTRIMENTI..."

"Oggi gli oltre 80 lavoratori del servizio mensa degli ospedali teramani non intendevano recarsi a lavoro ma, dopo le rassicurazioni ricevute direttamente dalla direzione generale della Asl, come sindacato li abbiamo convinti a svolgere regolarmente il servizio. Certo, però, che se il 15 febbraio (stipendio di dicembre 2022) e il 25 febbraio (stipendio gennaio 2022) la Pap non avrà pagato quanto dovuto come da accordi con la azienda sanitaria, questa volta non ci fermeremo e adotteremo ogni azione utile a far rispettare i diritti dei lavoratori ad essere retruibiti regolarmente". Lo dichiara a Cerstampa.it il segretario provinciale della Filcams Cgil Teramo, Mauro Pettinaro, riferendo di una conversazione telefonica avuta con il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia. "L'impegno chiesto alla Pap non è solo quello di pagare il dovuto nelle due date indicatele dalla Asl ma anche di non ripetere i ritardi nei mesi a seguire e fino all'espletamento, come noto, della gara d'appalto regionale partita un mese fa" prosegue Pettinaro. Intanto, gli oltre 80 lavoratori delle mense degli Ospedali oggi sono regolarmente a lavoro: "Ma, credetemi, sta diventando davvero difficile convincerli a proseguire nello svolgimento del servizio alla luce di questo ritardo nel pagamento degli stipendi..." conclude il segretario Filcams.