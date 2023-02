SCUOLABUS, NUOVA GARA D'APPALTO. L'ASSESSORE CORE: "IL COMUNE PAGA REGOLARMENTE, E' INACCETTABILE CHE I LAVORATORI RESTINO SENZA STIPENDIO"

Si starebbe negando "da due giorni" con assessore e uffici la ditta Scoppio titolare del servizio del trasporto scolastico per conto del Comune di Teramo e tornata sotto la lente d'ingrandimento del sindacato FIT Cgil che, proprio ieri sera, con una nota, ha denunciato il ritardo nel pagamento dello stipendio di dicembre 2022. "Come Comune abbiamo fatto quello che ci competeva - spiega l'assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Core - Abbiamo liquidato tutte le fatture non oltre i 30 giorni successivi e vorrei ricordare che, solitamente, una Pubblica Amministrazione paga a sessanta giorni. E' inaccettabile che nonostante ci sia stato il pagamento della fattura emessa dalla ditta, ancora i lavoratori non si sono visti retribuire". Core è molto infastidito: "Confermo che io, il sindaco e l'Amministrazione tuta, restiamo accanto ai lavoratori e al sindacato, siamo dalla loro parte e pretendiamo che l'azienda onori il dovuto, come noi abbiamo fatto nei suoi confronti". L'ultima fattura risale a fine dicembre "e abbiamo provveduto a liquidarla il 1 febbraio, tenendo conto delle festività di gennaio e quant'altro, possiamo dire senza ombra di smentita che il Comune ha pagato entro i 20 giorni successivi all'emissione della fattura". Gli uffici comunali, intanto, stanno lavorando per predisporre la nuova gara d'appalto per il trasporto scolastico visto che l'appalto in essere con la ditta Scoppio scadrà in estate.