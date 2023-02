COMUNE DI GIULIANOVA. SOSPESO LO STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE

Oggi, presso gli uffici della Prefettura di Teramo, il tentativo di conciliazione, presenti, oltre alle rappresentanze sindacali, il sindaco Costantini, il segretario generale dott.ssa Vecchi, l'assessore Ciliberti e la dott.ssa Giampaolo, delegata dal dirigente al personale dott. Pirocchi, si è concluso con esito positivo. L'amministrazione ha preso precisi impegni in risposta alle richieste sindacali, calendarizzando i termini per attivare le procedure assunzionali che permetteranno di rafforzare l'ufficio risorse umane e colmare i posti vacanti in organico, e per sbloccare gli adempimenti relativi alle performance e alle valutazioni del personale.

I sindacati si riservano di vigilare sul rispetto degli impegni presi sottolineando che, qualora gli stessi fossero disattesi, si procederà a dichiarare lo sciopero generale nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti.