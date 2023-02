PREVISIONI DEL TEMPO PER L'ABRUZZO DI GIOVEDI 9 FEBBRAIO: CONTINUANO LE NEVICATE ANCHE DOMANI

Buongiorno cari amici e ben ritrovati, continua l'afflusso sulla nostra regione dell'irruzione continentale che da diversi giorni ha riportato la colonnina di mercurio di diversi gradi sotto le normali medie del periodo.

Fra le giornate di oggi ed in quella di domani giovedì 9 febbraio, il richiamo freddo orientale favorirà una maggiore instabilità atmosferica sul medio Adriatico, dovuto alla presenza di un vortice depressionario presente fra la Sicilia e Tunisia che determinerà la risalita di masse d’aria più umida e mite lungo le regioni del medio e basso versante Adriatico ciò creerà i presupposti per lo sviluppo di annuvolamenti e precipitazioni a prevalente carattere nevoso sparso sul medio Adriatico fino in pianura.

Nel dettaglio, nelle prossime 36 ore sono previste condizioni di cielo molto nuvoloso o a tratti coperto sulle regioni adriatiche, maggiore instabilità potrà verificarsi fra pomeriggio e sera nelle aree interne specie tra Teramano, Ascolano e Fermano, con precipitazioni di debole o localmente moderata intensità, nevose dai 100/200mt di quota, i quantitativi previsti ci indicano la possibilità di accumulo prevista fra i 5/10cm, occasionalmente vi sarà la possibilità di qualche fioccata fin sulle coste seppur in maniera coreografica.

Cielo più aperto sui settori occidentali della regione.

Faccio notare che al suolo la pressione è molto alta intorno ai 1033/1035 hPa ed il gradiente termico risulta particolarmente secco in tutta la sua struttura, tanto che i riferimenti termici a 850hPa anziché a 1450mt di altezza, la quota di riferimento si è portata intorno ai 1550/1560mt. da qui è facile intuire il motivo per il quale a livello del mare si registrano attualmente termiche dell'ordine di 4/5°C pur avendo una -7 a 850hPa.

Detto ciò, da venerdì l'instabilità lascerà spazio ad un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche e dal prossimo fine settimana farà seguito un aumento generale delle temperature anche se notte tempo farà ancora molto freddo con gelate diffuse sino in pianura.

Prossima settimana tempo stabile ed anticiclonico e via via meno freddo, ma ci torneremo.

A domani con le previsioni per venerdì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO