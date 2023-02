PER CINQUE GIORNI UN CIRCO IN PIAZZA MARTIRI, PER MUSICA, SPETTACOLI E L'APERISTREET DI CARNEVALE



Cinque giorni col Circo in piazza Martiri. Sì, col circo. Un circo vero, il tendone del Takimiri, che resterà in piazza dal 17 al 21, per Carnevale. L’idea è di Francesco Marcellini della Franceschiello Eventi, in collaborazione con il Des Artistes che lo ha proposto al Comune, e il programma prevede:

- il 17 Spettacolo dei Regina Queen, cover band dei Queen

il 18 Aperistreet di Carnevale al Circo, classico aperistreet

il 19, 20 e 21 spettacoli circensi per i bambini.

Il Circo non avrà animali.

Il tendone che sarà montato in piazza Martiri à lo stesso che venne utilizzato una quindicina di anni fa per Pigro. La manifestazione, invece, sarà molto simile a quella organizzata a Giulianova nel 2019. Due giorni dedicati agli adulti e tre ai più piccoli per dare il senso di una tradizionale del carnevale che a Teramo non esiste più da decenni oramai.