SILVI, A FUOCO UN CENTRO CARNI DISCOUNT

A fuoco una macelleria questa notte lungo la costa. E' accaduto a Silvi Marina dove è divampato un incendio all'interno del Centro Carni Discount. I vigili del fuoco sono interventui per domare le fiamme dopo la segnalazione partita in piena notte. Non si registrano danni strutturali ma sicuramente è più che significativa la valutazione dei danni scatenati all'interno dell'attività commerciale.