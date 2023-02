PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI VENERDI 10 FEBBRAIO 2023, LA GIORNATA SARA' VARIABILE

Carissimi amici ben ritrovati con il consueto appuntamento pomeridiano con le previsioni del tempo per la giornata di domani.

Come da previsioni nella giornata odierna sono continuate le nevicate che hanno interessato le pianure del medio versante adriatico ed occasionalmente anche la costa.

Fra sera e notte i fenomeni andranno cessando e la giornata di domani risulterà estremamente variabile al mattino con ancora una certa nuvolosità, più compatta sui settori orientali ma con basso rischio di precipitazioni, dal pomeriggio ampie schiarite si faranno strada ovunque.

Le temperature sulle nostre zone, sono previste in aumento nei valori massimi stazionarie le minime.

I valori saranno compresi fra i 0/2°C delle zone costiere, fra i -2/0°C delle aree collinari e fra i -7/-3°C delle zone montuose, i termometri del giorno si attesteranno fra i 4/5°C del medio Adriatico ai 1/3°C delle zone collinari ai -2/0 dei rilievi, la ventilazione risulterà debole orientale.

Per stasera è tutto vi ringrazio e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO