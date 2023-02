PINETO/ TORNANO A PROTESTARE I GENITORI DEI BIMBI DELLE SCUOLE DI BORGO SANTA MARIA PRIVI DI PALESTRA

I bambini delle classi prime e seconde del plesso scolastico di Borgo santa Maria continuano a non poter svolgere attività motoria in palestra. Sono passati due mesi dalla raccolta firme che lo scorso mese di dicembre ha di fatto mobilitato i genitori degli alunni di un intero Istituto, per le classi prime e seconde del plesso scolastico di Borgo Santa Maria, ma purtroppo nulla è cambiato. “Nonostante l’iniziale impegno da parte dell’amministrazione comunale e della Preside che hanno cercato di ovviare alla delicata problematica permettendo alle classi terze, quarte e quinte di svolgere attività motoria presso il palavolley” scrivo i genitori in una lettera indirizzata al sindaco ed a tutta la giunta “a circa due mesi di distanza purtroppo ci ritroviamo nostro malgrado a tornare sul problema poiché gli alunni delle classi prime e seconde si trovano ancora oggi, a metà anno scolastico, sono impossibilitati a svolgere attività motoria in palestra. Ebbene si. Ripetiamo, ancora oggi. Ma non finisce qui perché il fatto, di per sé già grave, assume una portata ancor più ampia se si pensa che ad oggi, nelle previste ore di attività motoria, i bambini nel migliore dei casi si trovano a dover svolgere le attività in classe. Con tutti i disagi del caso. Questo, appunto, nel migliore dei casi”. Quando ciò non è possibile o non avviene, infatti, l’alternativa è non farla proprio. E questo, considerati i circa 6 mesi trascorsi dall’inizio dell’anno scolastico, non è più accettabile. “Per questo” proseguono nella lettera “noi genitori non siamo più disposti a tollerare questa situazione, men che meno il classico rimpallo di responsabilità tra Istituto e Amministrazione. In vista del Consiglio d’Istituto in programma per il lunedì 13 febbraio, nel corso del quale faremo sicuramente sentire la nostra voce, chiediamo che il problema venga finalmente affrontato seriamente e risolto una volta per tutte, in modo che anche i bambini delle classi prime e seconde dell’istituto scolastico di Borgo Santa Maria abbiamo, così come tutti gli altri alunni, la possibilità di svolgere attività motoria. Bisogna risolvere il problema e bisogna farlo in fretta. Siamo fortemente decisi a mettere fine a questo problema che va avanti da tanto, troppo tempo e non escludiamo la possibilità di mettere in atto ulteriori e ben più incisive forme di protesta”. Va detto che, nel piano opere pubbliche, questa giunta ha stanziato 5000.000 euro per Interventi di riconversione dell’ex scuola dell'infanzia di Borgo S. Maria in Via delle Resistenza in centro polifunzionale per la famiglia, nonché 512.500 euro per la famigerata realizzazione della nuova scuola dell’infanzia. Nel frattempo andrebbe comunque trovata una soluzione per rendere vivibile l’attuale ambiente scolastico, privo di palestra.

MAURO DI CONCETTO