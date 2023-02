PUBBLICATO IL BANDO DELLA XI EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI GIORNALISMO "PREMIO ATRI"

Pubblicato il bando della XI edizione del Premio Nazionale di Giornalismo “Premio Atri” che si svolgerà il prossimo 22 Ottobre alle ore 18 in Teatro Comunale della Città Ducale. Dopo il grande successo della scorsa edizione del 2022, che ha visto la partecipazione di oltre 100 giornalisti da tutta Italia e la consegna dei premi alla carriera a nomi della carta stampata e della televisione, tra cui Riccardo Cucchi (Radio Rai 1), Rita Palmerini (il Sole 24 Ore), Alessandro de Angelis (Huffington Post) , Barbara Palombelli(Rete 4), Aldo Cazzullo Corriere della Sera) e Antimo Amore( Tgr Abruzzo) anche quest’anno la giuria, presieduta dal Dott. Gianni Letta sceglierà i giornalisti che riceveranno il prestigioso premio che è tornato alla luce dopo cinquant’anni dall’ultima edizione del 1972. Il concorso, che prevede la partecipazione dei giornalisti che dovranno scrivere articoli pubblicati sui giornali, anche on line o in televisione, sulla storia, le tradizioni e la bellezza della città di Atri, quest’anno è stato esteso anche ai temi del sociale, dell’inclusione e delle persone fragili. Oltre al Comune di Atri, il patrocinio dell’evento vedrà anche la partecipazione della Fondazione Tercas, la Camera di Commercio del Gran Sasso, l’Università degli Studi di Teramo, ACI Abruzzo, la Regione Abruzzo e l’Ordine dei Giornalisti Abruzzo. L’edizione 2022 ha visto la premiazione dei giornalisti Federico Centola, Paolo Martocchia e Giampiero Castellotti con una sezione speciale dedicata alle scuole superiori abruzzesi il cui premio è stato consegnato agli alunni della terza D dell’Istituto Adone Zoli di Atri. Il termine ultimo per inviare il materiale è stato fissato al 31 Maggio 2023 . Tutte le informazioni per la partecipazione alla XI edizione sono disponibili sul sito www.premioatri.it