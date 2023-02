VIETATA LA TRASFERTA AI ROSETANI NELL'INCONTRO DI CALCIO CON IL TERAMO SUL CAMPO DEL MONTORIO

Ordine di divieto di trasferta per i rosetani sul campo del Montorio, il Pigliacelli. Lo ha deciso in una riunione la Prefettura per l'alto grado di pericolisità che potrebbe portare ad altri scontri così come accadde lo scorso ottobre nel post gara a Roseto. (LEGGI QUI). Scontri che portarono ad una violenta rissa e all'arresto di tre ultrà.