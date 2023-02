I LETTORI CI SCRIVONO / C’ERA UNA VOLTA VIA ORTO AGRARIO

Buonasera Certastampa,

Una volta nei pressi del centro c’era il quartiere di via orto Agrario che era un quartiere pulito , silenzioso e sicuro.

Ultimamente grazie all’assessore Di Bonaventura è diventato un quartiere ostaggio del deposito del comune.

A tutte le ore il rumore continuo dei mezzi meccanici disturba i residenti della zona, i vecchi edifici del complesso militare che potrebbero divenire il luogo ideale per associazioni culturali collegate con il lungofiume sono una discarica di tutti i materiali più inquinanti e di macchine abbandonate, continuamente camion di varie dimensioni scaricano conglomerato bituminoso a caldo che viene utilizzato come fosse conglomerato bituminoso a freddo per chiudere delle buche che invece si riaprono immediatamente e lasciamo solo brecciolino e sporco per la città.

Il comune potrebbe affidare a ditte specializzate esterne il lavoro che i dipendenti del comune non specializzati non sanno fare e recuperare quegli spazi alla città che ha bisogno di parcheggi e luoghi per associazioni no profit e ong e magari utilizzare i soldi risparmiati nel sociale di cui la nostra città ha veramente bisogno .

Eugenio Di Giuseppe