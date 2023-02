VIDEO/ I SINDACI D'ABRUZZO CHIEDONO DI RIMUOVERE LA NORMA "ANTISINDACI" ALLA REGIONE ABRUZZO

I sindaci d'Abruzzo chiedono di rimuove la norma antisindaci, vecchia e superata. La rappresentatività dei territorio è un altro argomento importante del quale si è parlato oggi in Regione in un incontro guidato dal presidente Anci Abruzzo: Gianguido D'Alberto davanti alla Commissione Statuto del Consiglio regionale. Tema del confronto il progetto di legge che intende modificare la legge elettorale della Regione Abruzzo ma non solo.

ASCOLTA QUI GIANGUIDO D'ALBERTO