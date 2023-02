TRAGEDIA IN A/14- PALLONCINI BIANCHI PER L'ULTIMO SALUTO AD ANDREA, BRANDO E NICOLE

Una folla commossa e silenziosa si è riunita oggi davanti la chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria a Pescara, per l’ultimo saluto ad Andrea ed ai suoi due figli Brando e Nicole.

In tanti si sono stretti al dolore della famiglia Silvestrone. Decine di palloncini bianchi sono stati liberati in cielo per salutare il campione paralimpico di tennis Andrea Silvestrone e i sui due figli, Brando, di 8 anni, eNicole, di 14. Andrea e i suoi figli sono deceduti in seguito al terribile incidente avvenuto lo scorso 4 febbraio sull’A14. I funerali sono stati officiati da don Andrea Cericola e don Cristiano Marcucci che ha ricordato nell’omelia Andrea e i due piccoli angeli Nicole e Brando.

Sui lavori in corso da tempo sulla A/14 oggi si è svolto un incontro al Ministero: “Ringraziamo il ministro Matteo Salvini che, ascoltando le istanze del territorio, si sta adoperando al Mit per ridurre la pressione dei cantieri sulla A14 tra le Marche e l’Abruzzo. L’impatto dei lavori su questo tratto, infatti, rappresenta un problema annoso, che da troppo tempo compromette gli spostamenti dei cittadini abruzzesi. Differire gli interventi e farli svolgere nelle ore notturne darà un significativo contributo alla mobilità regionale”. Lo dichiarano il deputato della Lega Alberto Bagnai e il sottosegretario Luigi D’Eramo.