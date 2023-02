INAUGURATA LA SALA MULTIMEDIALE "HOGWARTS" PER I BAMBINI DEL PLESSO SCOLASTICO DI MONTONE

E' stata inaugurata all'interno dell'Istituto Complessivo "Mosciano Bellante " nel plesso di Montone un'aula multimediale dotata di strumenti altamente tecnologici come computer Raspberry Pi 400, stampante 3d finanche una tastiera multimediale elettronica Casio.

La sinergia tra genitori, aziende del territorio, Proloco di Montone e Istituto compr. Mosciano/Bellante ha reso possibile allestire una sala con strumenti avanguardisti al fine di aiutare ad apprendere, ma soprattutto per dare strumenti che accrescano la curiosità e la voglia di conoscere, sperimentare a tutti gli alunni .

"Nei pensieri di chi ha partecipato ed ha sostenuto l'iniziativa c’è la speranza che quest'aula diventi una piccola Hogwarts in cui apprendere," dichiara la presidente della Proloco di Montone Eleonora Corona, " fino a qualche anno fa il co-creare era solo un concetto nella testa di alcuni individui, pochi in verità, che vedevano all'orizzonte l'opportunità di creare in un modo condiviso un futuro diverso, un futuro dove tutti potessero partecipare alla riscrittura di un territorio, attraverso idee, professionalità diverse e progetti condivisi. Oggi questo concetto è diventato una necessità, condividere è un passo importante per la crescita del territorio e di una comunità, nella scuola di Montone è diventata una realtà”.

Al taglio del nastro hanno partecipato il Sindaco Giuliano Galiffi il Preside Roberto Puliti , rappresentati genitori e presidente Proloco Montone.