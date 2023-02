LA FANFARA DEI CARABINIERI DI ROMA AL TEATRO COMUNALE DI TERAMO (ORE 20,30) PER RICORDARE FALCONE E D'ALEO UCCISI DALLA MAFIA

La fanfara Legione Allievi dei carabinieri si esibirà al Teatro Comunale di Teramo il prossimo 16 febbraio alle ore 20,30 nell'ambito di una manifestazione denominata "l'Albero di Falcone" che prevede, tra l'altro, nella stessa mattinata del 16 febbraio, alle ore 10, nella Caserma “Porrani, una Messa “a dimora” di una talea dell’Albero del Giudice Giovanni Falcone. La manifestazione a cura del comando provinciale Teramo vede il patrocinio del Comune.

L’“Albero di Falcone” è una manifestazione inserita in un progetto più ampio, di educazione alla legalità ambientale, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica,

denominato “Un albero per il futuro”; grazie alla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri, la “Fondazione Falcone”, il Comune e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, alcune gemme del Ficus macrophillacolumnarismagnoleides, che cresce nei pressi della casa del Magistrato, assassinato

dalla Mafia nel 1992, sono state prelevate e duplicate presso il Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità Forestale (CNBF) di Pieve Santo Stefano (AR); il citato Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, per il tramite del Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo, nei mesi scorsi, ha fornito una talea del detto albero che verrà messo a “dimora” in un’aiuola del piazzale interno della Caserma “Porrani” di Teramo, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo.

La manifestazione, ossia il 16 febbraio, è stata individuata in quanto coincidente con l’anniversario della nascita della M.O.V.C. Cap. CC, Mario D’ALEO, ucciso

anch’egli per mano della Mafia, in un attentato, consumato il 13 giugno 1983, a Palermo.