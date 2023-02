FOTO / TRE LUPI A SPASSO A FANO ADRIANO

Sono comparsi ieri sera, all'ora di cena, sulla strada comunale della zona bassa del paese di Fano Adriano, tre bellissimi lupi. Lo scatto li immortala mentre passeggiano tranquillamente sulla strada, ricoperta di neve. Una grande emozione per chi li ha avvistati. Ed è facile commentare che, in fondo, quei tre meravigliosi esemplari non potevano che passeggiare lí a Fano Adriano..."Cittadella del Lupo"