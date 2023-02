TURISMO, CAMPLI PROTAGONISTA ALLA BIT E ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO RELIGIOSO



“Campli t’illumina!”. È questo il titolo della campagna di comunicazione che Campli - uno dei borghi più belli d’Italia - presenterà alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, e a Koinè, la Fiera Internazionale del Turismo Religioso di Vicenza. Due grandi eventi dedicati al turismo internazionale dove Campli tornerà per riaffermare la sua vocazione all’accoglienza e per raccontare meraviglie e tesori che ne fanno un meraviglioso borgo ricco di testimonianze di arte, cultura e storia; un fulcro attrattivo religioso, grazie alla Scala Santa e ai tantissimi esempi di architettura ecclesiastica; ma anche un paradiso naturalistico, tra valli, vette ed eremi, che narrano di un passato ricco di significato. A Koiné, Fiera Internazionale del Turismo Religioso, che si svolgerà dal 13 al 15 febbraio 2023 presso il Quartiere Fieristico di Vicenza, Campli si farà conoscere come luogo nel quale l’anelito religioso del pellegrino può trovare risposte rassicuranti, che diano sostanza alla scelta di affidarsi. A Campli il pellegrino può fare esperienza della bellezza che lo circonda, pervaso da un senso di pace interiore, sorprendendosi di fronte alle meraviglie che l’Universo svela ai suoi occhi. Un viaggio, dunque, che ha nei sentieri che portano agli eremi e alla maestosità delle vette montane, il contorno perfetto per arrivare alla sommità dell’esperienza religiosa: la Scala Santa. Alla BIT di Milano - nel corso della conferenza stampa organizzata il 14 febbraio all’interno dello stand della Regione Abruzzo dalle ore 12.30 alle ore 13.30 - Campli potrà mostrarsi in tutta la sua unicità, come meta privilegiata per chi immagina una vacanza a tutto tondo, che offra spunti alle più diverse tipologie di turisti, in tutte le stagioni. Che si ami la montagna - con le sue cime innevate in inverno, i sentieri da percorrere in primavera ed estate, i boschi nei quali passeggiare in autunno, rapiti dai colori – o si preferisca un soggiorno più urbano, alla scoperta delle tante attrazioni del borgo - dalla già citata Scala Santa, alla Casa del Medico, Palazzo Farnese e la Necropoli di Campovalano –-Campli sa come cingere il viaggiatore in un abbraccio emozionante.

“Continua il nostro lavoro di promozione turistica del nostro borgo” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli. “Torniamo ad essere presenti in due tra i più importanti eventi dedicati al turismo internazionale con un unico grande messaggio: Campli ha meraviglie da svelare. Il viaggiatore, sia esso turista o pellegrino, sceglie la sua meta immaginando di vivere un’esperienza che sappia riempiere cuore, anima e mente di emozioni, creando tasselli di ricordi che costruiscono una memoria vivida, da portare con sé ben oltre il tempo della vacanza. Questa è l’esperienza che Campli è capace di offrire a tutti coloro che decidono di visitare il nostro borgo e l’intero territorio”.