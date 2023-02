E' USCITO IL LIBRO DI DON EUGENIO, SCRITTORE E PARROCO DI FORCELLA - CAPRAFICO E VILLA VOMANO



S'intitola "Il Santo di Auschwitz" il nuovo libro di don Eugenio Merrino, parroco Caprafico Forcella e Villa Vomano. Il testo trova la sua Genesi nel mondo accademico della Facoltà San Bonaventura di Roma, quando durante gli studi l’Autore si imbatté nella citazione di Papa Paolo VI: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri». Già molti hanno parlato delle tragedie della seconda guerra mondiale, ma in pochi hanno raccontato della vita di questi uomini e donne, il cui trascorso va ben oltre quelle mura. A tal proposito il testo, non vuole infatti essere un libro di storia, quanto la storia di un uomo (prima ancora che un Santo), la cui fama è passata alle cronache per aver dato la sua vita in cambio di un condannato, che ne ha poi narrato la storia.

«In un mondo dove l’espressione “Io” è imperante in ogni relazione e perfino acquisto, desidero oggi venire a te, per fermarmi a riflettere su quel “tu” che è oggi così tanto fuori moda. In tal senso la massima cartesiana del cogito ergo sum, ne fa dunque da massima antagonista a quella paolina: Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno. San Massimiliano M. Kolbe, donando la propria vita, offrendosi al posto di un altro condannato, fa di quest’ultima espressione il suo manifesto di vita, o come direste voi giovani oggi, il suo “tag”. - spiega Don Eugenio Merrino - Il testo trova la sua Genesi nel mondo accademico della Facoltà San Bonaventura di Roma, quando durante i miei studi mi imbattei in questa citazione di Papa Paolo VI: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri». Già molti hanno parlato delle tragedie della Seconda guerra mondiale, ma in pochi hanno raccontato della vita di questi uomini e donne, il cui trascorso va ben oltre quelle mura. A tal proposito il testo non vuole infatti essere un libro di storia, quanto la storia di un uomo (prima ancora che un Santo. Nella speranza e preghiera, che possiate trovare giovamento di questo mio piccolo contributo vi auguro una buona lettura.

ASCOLTA l'AUTORE