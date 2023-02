LAVORI EDILI IN CITTA', LA POLIZIA LOCALE SCOPRE IRREGOLARITA' NEI CANTIERI

Controlli nei cantieri edili cittadini da parte della Polizia Locale del Comune di Teramo ed in particolare tesi a contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico. Sono state in tal modo accertate irregolarità inerenti la mancanza di documentazione relativa alla certificazione di osservanza dei limiti acustici o il mancato rispetto delle fasce orarie.

L’occasione è favorevole per ricordare alle imprese edili -si legge in una nota del Comune- impegnate in maniera assidua in questo periodo per la ristrutturazione degli edifici e per questo chiamate ad un impegno di rilevante importanza anche per la comunità tutta - che la normativa della Regione Abruzzo impone l’osservanza dei periodi di lavoro dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Le deroghe a tali orari devono eventualmente essere concesse dagli uffici comunali preposti, in ordine ad opportune valutazioni sulla tipologia dei lavori da effettuare.

Il Comandante della Polizia Locale, Franco Zaina, continuerà a disporre nuove verifiche nei luoghi di lavoro, che saranno effettuate dal delegato ai controlli ambientali, di concerto con l’ufficio ambiente comunale diretto dall’Arch. Gianni Cimini.