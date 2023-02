PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI SABATO 11 FEBBRAIO, MIGLIORANO LE CONDIZIONI METEO

Buon pomeriggio cari amici di Certastampa.it, migliorano le condizioni meteorologiche in seguito alla discesa di correnti molto fredde di origine continentale che hanno riportato condizioni invernali su tutte le regioni orientali del paese.

Sulla nostra regione la giornata di sabato trascorrerà all'insegna del bel tempo ovunque con locali passaggi nuvolosi fra pomeriggio e sera senza alcun fenomeno al seguito.

Le temperature continueranno a fare registrare valori sotto media del periodo nella notte, dove vi saranno gelate diffuse fino in pianura, i valori massimi sono previsti in generale aumento.

I termometri della notte si attesteranno fra 1/2°C delle coste ai -3/-1°C zone collinari e i -8/-4°C dei rilievi appenninici, non escludiamo valori negativi a doppia cifra sugli altopiani aquilani e nelle conche e vallate più protette delle nostre montagne, i termometri diurni saranno compresi fra i 7/8°C del medio Adriatico ai 3/6°C del resto del territorio regionale, la ventilazione risulterà debole orientale.

Per oggi è tutto vi do appuntamento a domani



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO