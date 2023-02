MONTORIO AL VOMANO/ TORNA IL CARNEVALE MORTO MERCOLEDI 22 FEBBRAIO ALLE ORE 20

Torna l'attesissimo carnevale montoriese 2023. E torna alla grande. Due gli appuntamenti: domenica 19 dicembre riservato ai bambini e la location sarà il Dancing La Potenza in via Settembrini. L'appuntamento clou sarà però, mercoledi 22 febbraio alle ore 20,00 dove alle ore 20 ci sarà la veglia al chiostro dei Zoccolanti con conseguente esequie solenni in piazza Orsini. Appuntamento questo che si prevede affollatissimo e fotografatissimo. Il tutto sempre sotto la supervisione di Vincenzo Macedone che saprà dare il suon solito tocco di originalità al carnevale più atteso d'Abruzzo.

IL Carnevale Morto si incentra tutto sulla morte di Carnevale, occasione, questa, che si rappresenta il giorno delle ceneri, primo della Quaresima, simulando il funerale del Carnevale appena passato, al quale le maschere vestite a lutto rendono onore con spirito burlesco e beffardo: ad accompagnare il feretro pensa la banda cittadina, che alterna marce funebri a musiche allegre.