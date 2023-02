I LETTORI CI SCRIVONO / QUEL DIVIETO “FAIDATE” CHE NEGA IL PARCHEGGIO AD UN CONDOMINIO

Gentile redazione di Certastampa.it,

nel mio palazzo (via Memmingen a Colleparco) stanno facendo i lavori del 110 cosi come in quello accanto, quindi non abbiamo i classici box e dobbiamo parcheggiare lungo la strada. E fin qui, tutto regolare. Lo scorso fine settimana scorsa è comparso un cartello di divieto di sosta a mio parere un po' sui generis per poter scaricare il materiale. Alla luce di quel cartello, abbiamo liberato la strada dalle auto. Ma dopo giorni i materiali sono sempre lì, come potete constatare anche voi dalle foto che vi mando, ed occupano ancora tutta la via.

Quel divieto di sosta valeva per una sola giornata, il 6 febbraio e, invece, è trascorsa quasi una settimana... Ma è regolare tutto ciò? Per quanto altro tempo una strada comunale dovrebbe rimanere ostaggio di quel materiale? Il Comune se ne è accorto?