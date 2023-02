PALPEGGIA IL SEDERE DI UNA RAGAZZA, CONDANNATO A DUE ANNI

Tutto avvenne in un attimo. La ragazza, diciannovenne, stava acquistando un biglietto ferroviario, ed era in piedi davanti la macchinetta automatica della stazione di Giulianova. All’improvviso, le si avvicinò un uomo che, come la ragazza scoprirà un attimo dopo, non era un altro cliente in fila, ma aveva ben altri interessi. Toccarla. Palpeggiarle il fondo schiena. E infatti, quello avvenne: la ragazza si sentì addosso le mani dello sconosciuto. Un atto che la giovane ha deciso di denunciare immediatamente, segnalando l’uomo alle Forze dell’Ordine, che non hanno avuto problemi nel rintracciarlo e denunciarlo. Si tratta di un polacco, sbandato, senza lavoro e senza casa, con precedenti penali. Ieri, un anno dopo i fatti, l’uomo è stato condannato a due anni per violenza carnale. La legge, infatti, considera “violento” ogni atto, che abbia chiari riferimenti sessuali, che una donna subisce.