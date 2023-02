PENSIONI IN CITTÀ E ALBERGHI SULLA COSTA A PREZZI ESAGERATI, QUANDO LA CARITÀ NON È… CARITATEVOLE

La solidarietà ha un prezzo. Anche la carità, a volte, non è poi così tanto…. caritatevole. Così accade che il Comune di Teramo si sia visto raddoppiare i prezzi, all’improvviso, da alcuni alberghi e pensioni cittadine che ospitano persone in difficoltà. Camere, modeste, in strutture non certo “turistiche”, sono passate da 300 a 700 euro. E la stessa cosa è avvenuta in alcuni hotel della costa dove, per ospitare i profughi ucraini, qualcuno ha chiesto anche mille euro. Una situazione insostenibile, sulla quale la Protezione Civile ha presentato un esposto, sul quale alcune Procure, compresa quella di Teramo, hanno aperto inchieste. Quella dei rimborsi per l’ospitalità dei profughi è una “macchina” che deve contare su regole certe e su costi verificabili, non sulle volontà di lucrare guadagni, magari fuori stagione, di albergatori senza scrupoli.