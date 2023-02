ROSETO / COMUNE BATTUTO DALLE OPPOSIZIONI SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

"Vittoria sull’imposta di soggiorno" è quanto dichiarano i Consiglieri Teresa Ginoble e Francesco Di Giuseppe e il rappresentante dell’Associazione Operatori Turistici Roseto Giuseppe Olivieri.

Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale L’Aquila,dopo la sospensiva del mese di maggio, e che dà ragione a noi ricorrenti per violazioni sia del Regolamento del Consiglio Comunale sia di disposizioni legislative che quest’amministrazione ha scavalcato pensando di potersi sostituire alla legge con supponenza.

"Il dato più significativo che emerge dalla sentenza è quello della tutela della posizione dei Consiglieri. Il TAR condanna la procedura adottata dal Presidente del Consiglio Gabriella Recchiutinella seduta del 24 gennaio 2022 con la quale vennero accorpati i nostri emendamenti ponendo come giustificazione un’interpretazione regolamentare che lo stesso Tribunale Amministrativo, invece, ha completamente disconosciuto" sottolineano i firmatari.

"Abbiamo più e più volte invitato la maggioranza e, in particolare, il Presidente del Consiglio comunale e il Segretario Generale a riflettere riguardo le modalità di gestione della trattazione delle delibere annullate ma questa compagine politica, che si fregia di avere al suo interno eccelse competenze, è andata testardamente avanti per la sua strada violando i basilari diritti dei Consiglieri comunali" precisano Ginoble e Di Giuseppe.

"Un bel pastrocchio tecnico - amministrativo - politico che si va ad aggiungere ad una gestione alquanto deludente del turismo rispetto a quanto annunciato in campagna elettorale e che deriva dalla incapacità di questi amministratori di porsi con umiltà e di aprirsi al dialogo ed al confronto con la minoranza" puntualizza Olivieri.

Rimandiamo al mittente le accuse di aver voluto paralizzare l’organo consiliare e condanniamo l’operato di questa amministrazione che dovrebbe passare più tempo a studiare invece che apparire sui social per evitare di arrecare danni all’Ente, come in questo caso. Chi ha sbagliato deve assumersi le responsabilità di questo modo di agire.

Speriamo che la pronuncia del TAR non comporti ulteriori effetti sull’attività amministrativa del nostro Comune.

Teresa Ginoble

Francesco Di Giuseppe

Giuseppe Olivieri