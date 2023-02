LE PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI DOMENICA 12 FEBBRAIO: ATTENZIONE ALLE GELATE

Buon fine settimana a tutti voi e ben ritrovati con le previsioni del tempo sulla nostra regione.

Ultimi refoli freddi interesseranno nella giornata di domenica il medio e basso versante Adriatico con al seguito nuvolositá variabile in particolar modo dalle ore centrali e pomeridiane, ma con basso rischio di locali precipitazioni.

Dal punto di vista termico continueremo a registrare durante la notte minime di tutto rispetto in special modo sugli altopiani abruzzesi oltre che nelle conche e nelle vallate meno esposte, nella notte appena passata a Campo di Pezza nell'Aquilano a 1450mt. di altitudine, si sono raggiunti valori record dell'ordine di -22,7°C e così via in molti altri centri montani dell'Appennino Abruzzese.

Nella prossima notte i valori saranno compresi fra 3/4°C dei litorali adriatici ai -1/1°C delle zone collinari ai -3/-1°C dei rilievi, minime a doppia cifra nelle conche e altopiani meno esposti.

I valori massimi si attesteranno fra i 9/10°C del Medio Adriatico ai 4/8°C del resto del territorio regionale, la ventilazione risulterà debole orientale.

Vi auguro un buon fine settimana a tutti, appuntamento a domani con le previsioni per lunedì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO