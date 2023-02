VIDEO/ MENGONI VINCE IL FESTIVAL DI SANREMO, BIS 10 ANNI DOPO, SECONDO POSTO PER LAZZA, TERZO MR.RAIN...ED E' STATO ANCHE IL FESTIVAL DEL TERAMANO MELOZZI

Marco Mengoni è il vincitore di Sanremo 2023. Con il brano Due vite, ha dominato la lunga maratona del Festival senza sbagliare un colpo. Alle sue spalle, a sorpresa, Lazza con Cenere, poi Mr Rain con Supereroe. Nella top five tutta al maschile Ultimo, quarto con Alba, e Tananai con Tango.

A Mengoni va anche il premio Bigazzi per la miglior composizione musicale. Doppietta per Colapesce Dimartino che con Splash portano a casa il premio della critica Mia Martini e il premio sala stampa Lucio Dalla.

Commozione, abbracci e un bacio sulla guancia mentre il teatro Petrolini di Ronciglione, festante, canta e applaude Marco Mengoni. Cosi' Maurizio e Nadia, i genitori del vincitore del Festival, stanno festeggiando la vittoria al festival di Sanremo di Marco Mengoni.

«Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al Festival»: queste le prime parole che Marco Mengoni ha pronuncia subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo. «Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco», ha aggiunto con il premio in mano e ancora le lacrime agli occhi per l'emozione.

E' stata una serata di cui si ricorderanno anche i tanti baci, in particolare quello sulla bocca di Rosa Chemical a Fedez, le provocazioni di Fiorello che ne sono seguite, e i ringraziamenti ad Amadeus che danno punti per il Fantasanremo. Il tutto in una serata infinita partita con Gianni Morandi - definito da Amadeus «il supereroe che mi ha accompagnato per tutto il Festival« - che omaggia Lucio Dalla, di cui il 4 marzo saranno 80 anni dalla nascita, mettendo in fila una dopo l’altra "Piazza Grande", "Futura" e "Caruso".

Di seguito la trascrizione integrale del messaggio inviato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al Festival di Sanremo, e letto da Amadeus:

"Cari partecipanti, organizzatori e ospiti del festival! Per piu' di sette decenni, il festival di Sanremo si sente in tutto il mondo. Si sente la sua voce, la sua bellezza, la sua magia, la sua vittoria. Ogni anno sulle rive del Mar Ligure vince la canzone. Vincono la cultura e l'arte. La Musica vince!

E questa e' una delle migliori creazioni della civilta' umana. Sfortunatamente, per tutto il tempo della sua esistenza, l'umanita' crea non solo cose belle. E purtroppo oggi nel mio paese si sentono spari ed esplosioni. Ma l'Ucraina sicuramente vincera' questa guerra. Vincera' insieme al mondo libero.

Vincera' grazie alla voce della liberta', della democrazia e, certamente, della cultura"

Ed è stato anche il festival del teramano Enrico Melozzi che si è esibito, a sorpresa, nelle scorse serate con il maestro del festival: Peppe Vessicchio ma che ha diretto il terzo classificato: Mr. Rain con la canzone Supereroi. "La musica è condivisione. Nel nostro mestiere c’è tantissima concorrenza e individualismo. Dividere il podio con Peppe per me significa mandare un segnale forte a tutti i miei colleghi per ricordare loro che siamo tutti ospiti su questa terra, e che bisogna compiere gesti di apertura e amore nei confronti del prossimo. Certo, dirigere un’orchestra in due non è proprio facile, ma ne vale la pena se questo fa passare un messaggio di amicizia, rispetto, armonia, amore e pace. Viva la musica. La Musica mi ha sempre salvato, mi ha regalato tutto, anche l’amicizia con questo gigante", ha dichiarato sui social Melozzi. riferendosi a Vessicchio.



