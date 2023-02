LA NUOVA FIRA: D'IGNAZIO PRESIDENTE, CIANCIOTTA AD, MENTRE IL TRASFORMISMO LEGHISTA DIVENTA… QUOTIDIANO

Due teramani al vertice della Fira, la finanziaria regionale abruzzese dopo la fusione con Abruzzo Sviluppo. Il teramano Giacomo D'Ignazio resta presidente mentre Stefano Cianciotta ex presidente di Abruzzo Sviluppo, ricoprirà il ruolo di amministratore delegato. Il primo è in quota Lega, il secondo è espressione di Fratelli d'Italia. Dopo l'accordo in casa centrodestra domani, alle 15.30, nella sede di Fira, a Pescara, ci sarà la conferenza stampa per presentare i nuovi vertici amministrativi della Finanziaria regionale, Nasce cosi una società più forte che guarderà all'Europa con maggiore determinazione.

A margine, circola con insistenza in città una voce (che è in realtà molto più di una voce) che vorrebbe lo stesso D’Ignazio aver avuto parte attiva, nella nascita di una nuova iniziativa editoriale, che approderà in edicola nelle prossime ore. Lo scopo del leghista, in questo caso, sarebbe stato quello di creare un’asse trasversale col Centrosinistra, per sostenere la candidatura di D’Alberto e bloccare le aspirazioni dell’altra ala del Centrodestra, ovvero Fratelli d’Italia e Forza Italia. Un po’ come accaduto in Provincia, con la Lega che spariglia. Operazioni di trasformismo caldeggiate dal segretario provinciale Jwan Costantini, con il tacito assenso del sottosegretario D’Eramo, ma certo sgradite ad un’altra ala del partito, quella più ortodossa, che mugugna o, come nel caso di Emiliano Di Matteo, rassegna le dimissioni da vice coordinatore, salvo poi mettersi in posa il giorno dopo in una foto con lo stesso Costantini. Insomma, nella Lega, in questo momento, l’unica cosa che sembra certa è l’incertezza, mentre il trasformismo si fa... quotidiano.