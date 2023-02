DUE NOMI STORICI DELL’ARREDAMENTO TERAMANO APRONO UN NUOVO NEGOZIO “A QUATTRO MANI”

Più che un nuovo punto vendita di una nota griffe delle cucine, quello che sta per aprire sullo “stradone”, è un riuscito esperimento di sinergia commerciale. Si tratta, per così dire, di un’apertura “a quattro mani”. Ad aprirlo, infatti, negli spazi che fino a qualche tempo fa erano occupati da un negozio di divani, saranno due nomi storici dell’arredamento nel Teramano, ovvero Cerquoni e Di Paolo, con una collaborazione che segna l’avvio di un’esperienza interessante. Il marchio, quello delle cucine Lube, non ha bisogno di presentazioni. La Cucine Lube si colloca come prima in Italia per livelli di produttività. Esporta in oltre 60 paesi e conta su una rete commerciale costituita da oltre 1.600 punti vendita, in gran parte concentrati sul territorio italiano dove ha una quota di mercato di quasi l'11%.